特朗普指紐約第5大道噴「黑人生命寶貴」是仇恨象徵

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統近日一些推文再次惹起爭議,當中包括他指有關俄羅斯出錢給泰利班,殺死美軍的情報是假新聞,他也指「黑人生命寶貴」是仇恨的象徵。

正當全國有37個州都報告新型肺炎確診數字持續上升之際,特朗普就再重申,他相信大流行很快會消失。

說:「我認為到某時候就會自己消失,我希望,(記者:你仍然相信會消失?)對,我相信到某時候,還有我認為我們很快會有疫苗。」

特朗普近日不理會他自己的衛生官員對疫情的嚴峻評估,反而專注挑撥文化爭議,在紐約削減警察預算多達10億後,特朗普就譴責紐約市計劃要在Fifth Avenue路面漆上黑人生命寶貴的英文字,說那是仇恨的象徵,會貶低這條豪華街道,並會進一步惹來紐約市精英的反感。

紐約市長白思豪就證實有關BLM的字樣是發出給總統的訊息。

白思豪說:「我們將要向總統表明,將會在他的門口前面,我們希望總統聽到,因為他從來沒有表現出對那三個字的尊重。」

繼成立抗疫小組後,特朗普周三下令國土安全部成立工作小組,專責保護一些紀念碑、紀念館和雕像,因為特朗普誓言在他任內不會讓人把它們移除,他也威脅會否決國防開支法案,因為當中包括條款要把一些以南方邦聯將領命名的軍事基地重新命名,雖然法案包括士兵加薪,但白宮發言人就說,特朗普的威脅是認真的。

白宮發言人Kayleigh McEnany說:「總統不會簽署把美國軍事基地改名的立法。」

特朗普的政治顧問都認為,他應該更關注國家面對的公共衛生危機,但特朗普周三就堅稱,說報導中有關俄羅斯出錢給泰利班殺美軍的事都是假新聞。

特朗普說:「我同意情報人員所講,我認為,坦白說,很多情報人員都認為並無發生。」

但他也解釋不到為何他的國安顧問已經制定計劃,以防萬一那並非假新聞。

國家安全顧問Robert O’Brien說:「我們在白宮,當我們收到這最初的情報,我們展開跨部門程序,研究一旦情報遭核實,我們有什麼選擇,是否可以確認,之後我們可以選擇去見總統,談論俄羅斯的情況。」

白宮周二已指出俄國介入阿富汗並非新聞,而有關俄國出錢殺美軍的事,白宮幕僚有匯報過,但一直沒獲得證實。

