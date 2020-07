【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市參議會一致通過,要求州立法向年收入超過100萬元的人士加稅,目的是增加州府收入來源,在州府面對巨大財政赤字之際,可以繼續為普羅大眾提供社會服務。

由市參事Dean Preston和Hillary Ronen提出的決議案,要求州議會考慮立法,向加州年收入超過100萬元的人士,加徵2%的收入稅,預計每年可為州府增加60億元收入,用來保護公共教育以及社會服務。

另外,市參事楊馳馬(Matt Haney)上月提出11月舊金山選舉提案,讓選民表決是否向市內部分大公司徵收行政總裁稅,如果大公司支付行政總裁的薪水是平均員工薪水100倍或更多,公司就要多交0.1%的年度商業稅。

