舊金山華裔長者兇案 屍體有被火燒跡象

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山列治文區一間民宅兩星期前發生華裔長者被殺案,本台周三獲得法庭文件,當中顯示死者除了被重擊頭部外,屍體亦有被火燒過的痕跡。

60歲的被告Min Jian Guan,與80歲死者Yu Qin Sun是室友,同住列治文區Anza夾16街一個民宅,Guan被控謀殺及虐老致死兩項控罪。

法庭文件指,6月17日當日,事主正與同學進行Zoom視像會議,事主突然離開鏡頭,該名同學就聽到事主尖叫及一聲巨響,疑似是有人倒地的聲音。

然後有一名穿著灰色褲及拖鞋的男子入鏡,目擊者更從鏡頭裡,見到地上出現一個紅色的水坑,目擊者擔心事主的安危,於是向兒子求助並報警。

當日下午近4時半,警員到達民宅調查,發現大門半開,當時穿著灰色褲及拖鞋的被告向警員聲稱,屋內沒有其他人,然後走回自己的房間。

警員於是進入事主的房間調查,他們發現事主倒臥在地上,頭部下面有一大片疑似是血的黑色液體,面部有被燒過的痕跡,而事主已經沒有脈搏。

警員在房裡亦聞到頭髮及肉被燒過的氣味,亦找到被燒焦的頭髮,警方於是搜查整間屋,發現只有被告一人在場。

警員上到民宅的二樓找被告,發現他已經換上一條黑色的褲,在搜查他的房間時,找到一支棒球棍,鑑證科事後證實球棍上的物質是血液,而目擊者亦認出,被告的灰色褲及拖鞋,跟他在視像見到的一致,警員於是將Guan拘捕。

法庭文件顯示,經過進一步調查後,民宅的業主告訴警方,死者過往曾透露多次被被告騷擾,而她亦鼓勵過死者報警。

被告Guan周四會再度出庭,法官下令他不准保釋。

