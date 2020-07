地產經紀組織告舊金山禁疫情下迫遷欠租租客條例

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長布里德上星期五簽署法令,永久禁止住宅業主迫遷因為新型肺炎而沒有在4月至7月交租的租客,4名業主和一個地產經紀組織周一向法庭申請臨時禁制令,要求即時暫停執行有關法律。

布里德在3月中首次頒布迫遷禁止令,市參議會之後再把原定8月到期的禁令無限期延長,而布里德也在上星期五簽署成為法例。

該法例禁止業主逼遷因疫情而在4月至7月無法交租的租戶,也不可以徵收遲交租金的罰款等。

提出訴訟的一些業主協會和舊金山地產經紀協會則表示,雖然租客最終都是要償還欠租,但業主必須透過民事訴訟,或者僱用收數公司追收欠租,而這些方法都是既花錢,而且也很少會成功。

有份提出訴訟的SPOSFI主席發表聲明,說這條法例加上法庭系統關閉,變相容許租客可以從2020年3月起,免租至9月甚至之後。

她說小業主根本沒有法律資源去追討欠租,租客不交租,對小業主的打擊特別嚴重。

支持立法的市參事Dean Preston就批評原告,在大家該團結的時候告上法庭,爭取大規模迫遷,說他們應為自己感到羞恥。

市府律師辦公室發言人就說,這時候大家應該守望相助,而並非企圖把人從家中趕出來,說會繼續保護租客和捍衛舊金山的法例。

