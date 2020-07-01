舊金山華埠糕餅店被人用磚頭打破櫥窗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠一間糕餅店周二凌晨被人用磚頭打破櫥窗玻璃，犯案過程被拍下。

位於華埠Stockton街夾Jackson街的永興餅家，門口的櫥窗玻璃被打碎。

這一段是餅店提供的閉路電視片段，周二剛過凌晨，一名戴帽子的男子手持著一塊磚頭入鏡，幾分鐘後，男子將磚頭放在餅店門外的垃圾桶上，他站在旁邊自言自語。

到了零時11分，趁街上沒有汽車經過，該名男子突然拿著磚頭，丟向餅店的櫥窗，擲完一次又一次，事發後，該名男子立即離開，並沒有進入店舖盜竊。

餅店老闆陳永興表示，是周二早上有伙計上班發現玻璃被打碎，於是通知他回來處理。

老闆陳永興（Henry Chen）說：「這些通常是刻意，有針對性，Stockton街之前幾個月，Stockton街都未被打破過玻璃，是現在，疫情還在，疫情後都沒有那麼嚴重，我被人針對，這很有問題。」

這塊磚頭相信是疑犯用來打破玻璃的工具，是老闆陳永興回到店舖後，見到磚頭在路邊，就立即收起做證物。

陳永興在華埠做生意20多年，今次是第一次被人打破玻璃，估計維修玻璃的費用可能要過千元，但他表示，不會效法其他商戶用木板封起櫥窗，因為他認為開餅店，櫥窗應該要一目了然，讓顧客看到店舖的情況。

陳永興說：「（記者：覺得無辜嗎？）始終有多少，發覺是黑上加黑。」

餅店起初沒有報警，不過仍然有巡警聽到消息，到店內落案 下載錄像片段，並將懷疑涉案的磚頭帶走，警方表示會調查案件。

另外，相隔幾條街外的建民中心，外牆玻璃在一個月前亦被打破，有職員表示，懷疑玻璃是被氣槍射中，後來已經報警求助。

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