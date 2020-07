舊金山華埠糕餅店被人用磚頭打破櫥窗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠一間糕餅店周二凌晨被人用磚頭打破櫥窗玻璃,犯案過程被拍下。

位於華埠Stockton街夾Jackson街的永興餅家,門口的櫥窗玻璃被打碎。

這一段是餅店提供的閉路電視片段,周二剛過凌晨,一名戴帽子的男子手持著一塊磚頭入鏡,幾分鐘後,男子將磚頭放在餅店門外的垃圾桶上,他站在旁邊自言自語。

到了零時11分,趁街上沒有汽車經過,該名男子突然拿著磚頭,丟向餅店的櫥窗,擲完一次又一次,事發後,該名男子立即離開,並沒有進入店舖盜竊。

餅店老闆陳永興表示,是周二早上有伙計上班發現玻璃被打碎,於是通知他回來處理。

老闆陳永興(Henry Chen)說:「這些通常是刻意,有針對性,Stockton街之前幾個月,Stockton街都未被打破過玻璃,是現在,疫情還在,疫情後都沒有那麼嚴重,我被人針對,這很有問題。」

這塊磚頭相信是疑犯用來打破玻璃的工具,是老闆陳永興回到店舖後,見到磚頭在路邊,就立即收起做證物。

陳永興在華埠做生意20多年,今次是第一次被人打破玻璃,估計維修玻璃的費用可能要過千元,但他表示,不會效法其他商戶用木板封起櫥窗,因為他認為開餅店,櫥窗應該要一目了然,讓顧客看到店舖的情況。

陳永興說:「(記者:覺得無辜嗎?)始終有多少,發覺是黑上加黑。」

餅店起初沒有報警,不過仍然有巡警聽到消息,到店內落案 下載錄像片段,並將懷疑涉案的磚頭帶走,警方表示會調查案件。

另外,相隔幾條街外的建民中心,外牆玻璃在一個月前亦被打破,有職員表示,懷疑玻璃是被氣槍射中,後來已經報警求助。

