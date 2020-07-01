舊金山取消國慶煙花匯演 呼籲市民留家慶祝（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

為防止新型肺炎進一步蔓延，舊金山市府宣布取消今年國慶節的煙花匯演，以及在海旁舉行的慶祝活動，舊金山公共衛生部呼籲市民，國慶節長周末最好留在家中，以及避免到人多的地方聚集。

舊金山目前有3,603宗新型肺炎確診個案，50人死亡，而因為新型肺炎而要入院的人數周二大幅增加幾乎一半，令衛生官員非常擔憂，目前有64人需要住院，其中包括十多名來自San Quentin的確診病人，周二又有幾名確診病人從南加州Imperial縣送到舊金山接受治療。

市內確診個案方面，公共衛生部表示，現時全市每10萬中有5.8人感染了病毒，較市府所定的每10萬人不超過1.8人確診的目標高出許多。

舊金山公共衛生官員Tomas Aragon醫生說：「我們很關注最近個案的增加，正如我們擔心住院人數增加，我們不曉得是偶然的上升，還是冰山一角。」

公共衛生部表示，未來幾天將會非常關鍵，因為他們會密切留意確診數字和住院人數，以決定下一步行動，包括是否重開原本計劃本週重開的商業。

國慶節就快到，當局呼籲大家最好留在家裡，避免大小類型的聚會，因為人群聚集就是病毒傳播的最好機會。

Aragon醫生說：「這病毒十分狠毒，不會講人情，而它令我們鬆懈並自信沒有問題，然而它的傳染性極高，你只要說話，帶有病毒的氣溶膠，就會散佈空氣中，在室內更糟糕。」

舊金山經濟及勞動力發展部總監Joaquin Torres表示，目前舊金山失業率接近13%，十多萬人領取失業金，他讚揚市內已經重開的商業謹守市府發出的重開指引。

Torres說：「商業老闆做得很好，遵守指引，要求顧客遮蓋面部。」

而市民支持商業的方法除了光顧消費之外，最重要是遵守公共衛生指引，使舊金山可以安全地重開。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。