舊金山取消國慶煙花匯演 呼籲市民留家慶祝（視頻）

為防止新型肺炎進一步蔓延,舊金山市府宣布取消今年國慶節的煙花匯演,以及在海旁舉行的慶祝活動,舊金山公共衛生部呼籲市民,國慶節長周末最好留在家中,以及避免到人多的地方聚集。

舊金山目前有3,603宗新型肺炎確診個案,50人死亡,而因為新型肺炎而要入院的人數周二大幅增加幾乎一半,令衛生官員非常擔憂,目前有64人需要住院,其中包括十多名來自San Quentin的確診病人,周二又有幾名確診病人從南加州Imperial縣送到舊金山接受治療。

市內確診個案方面,公共衛生部表示,現時全市每10萬中有5.8人感染了病毒,較市府所定的每10萬人不超過1.8人確診的目標高出許多。

舊金山公共衛生官員Tomas Aragon醫生說:「我們很關注最近個案的增加,正如我們擔心住院人數增加,我們不曉得是偶然的上升,還是冰山一角。」

公共衛生部表示,未來幾天將會非常關鍵,因為他們會密切留意確診數字和住院人數,以決定下一步行動,包括是否重開原本計劃本週重開的商業。

國慶節就快到,當局呼籲大家最好留在家裡,避免大小類型的聚會,因為人群聚集就是病毒傳播的最好機會。

Aragon醫生說:「這病毒十分狠毒,不會講人情,而它令我們鬆懈並自信沒有問題,然而它的傳染性極高,你只要說話,帶有病毒的氣溶膠,就會散佈空氣中,在室內更糟糕。」

舊金山經濟及勞動力發展部總監Joaquin Torres表示,目前舊金山失業率接近13%,十多萬人領取失業金,他讚揚市內已經重開的商業謹守市府發出的重開指引。

Torres說:「商業老闆做得很好,遵守指引,要求顧客遮蓋面部。」

而市民支持商業的方法除了光顧消費之外,最重要是遵守公共衛生指引,使舊金山可以安全地重開。

