舊金山警局宣布不再公開被捕疑犯檔案照

舊金山警方周三宣布,今後將不再公布疑犯被捕後拍攝的檔案照,除非該名疑犯對公共安全構成威脅,舊金山警察局長表示,希望此舉能消滅社會上現存的種族偏見。

舊金山警察局長Bill Scott表示,新政策將即時生效,意味警局不會再向傳媒發放疑犯的檔案照,或讓警員在網上發放疑犯的照片。

目前疑犯被捕後,警方會為他拍下檔案照,這類照片通常會向外公開,即使疑犯最後沒有被檢控,有輿論指這做法削弱了無罪推定的原則,也助長社會的種族偏見。

本身是非裔的Scott表示,他身為警察局長,但當除下警服後,也曾遇上歧視的情況。

Scott說:「走進百貨公司後,會被人步步跟著,保安以懷疑的目光盯著你,我也曾遇上這樣的情況。」

目前洛杉磯與紐約等大城市早已實行不公開疑犯檔案照的措施,但會有例外情況,以紐約市警局為例,如果調查員相信公開疑犯檔案照後,會有更多證人挺身而出,或有助尋找某名疑犯,這時檔案照會被公開。

根據舊金山的新政策,如果疑犯對公共安全構成威脅,或警員需要找尋某名疑犯或受威脅的人,這時警方可以公開疑犯的檔案照,而在公開照片前,必須先得到警局的公共關係科批准。

