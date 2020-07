蓬佩奧稱不會對中國吞噬香港坐視不理

【有線新聞】

港區國安法周二晚生效,美國國務卿蓬佩奧形容對香港是傷心的一天,又指中國吞噬香港,華府不會坐視不理,將消除給予香港特殊待遇的豁免政策,中國外交部敦促各國停止干涉中國內政,應客觀看待立法。

蓬佩奧在港區國安法生效當日發聲明,形容這日對香港和全中國愛好自由的人來說,是悲傷的一天。

蓬佩奧指中共在香港推行嚴酷的港區國安法,毀掉香港自治和中國最偉大成就之一,香港展示了自由華人能建構繁榮經濟和蓬勃社會。

他指北京偏執多疑、恐懼人民訴求,奪走香港成功的根基,將「一國兩制」變成「一國一制」,他認為中方行徑再次反映,北京承諾恪守《中英聯合聲明》和《基本法》只是空話。

蓬佩奧又批評中國近年違反與世衛、世貿和聯合國的協議,世界不可忽視。

蓬佩奧說,美國也不會對中國吞噬香港落入獨裁統治坐視不理。繼早前限制對損害香港自治的中方官員發出簽證,停止向香港出口國防設備和軍民兩用技術後,華府會繼續按總統特朗普指示,取消給予香港特殊待遇的豁免政策,僅保留少數項目。

他強調美國會繼續與熱愛自由的港人,站在同一陣線,回應北京侵害法治或言論、新聞與集會自由的行徑。

港區國安法條文出台數小時後,美國國會參眾兩院議員提出《香港避風港法案》,要求讓和平參與政治活動或表達政見,而可能受迫害的港人及其配偶、子女與父母列為第二類優先難民,由國務院給予難民身份。

法案獲民主、共和兩黨共識,設有日落條款,於實施5年後失效。

