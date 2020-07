蓬佩奧指港區國安法侮辱所有國家

【有線新聞】

美國批評港區國安法適用於其他國家公民,形同侮辱所有國家。

港區國安法生效,美國國務卿蓬佩奧再次批評北京,違反對港人和英國政府承諾,侵犯港人人權和自由,更影響在港美國人的安全。

蓬佩奧稱:「美國深切關注,港區國安法全面的規定,以及居住香港人士的安全,包括美國公民,國安法第三十八條聲稱適用於,在香港以外地方的犯罪行為,由非香港居民從事,還可能包括美國人,這不但荒誕,也是侮辱所有國家。」

蓬佩奧形容,香港即將成為中國另一個的城市,北京也無意扭轉當前香港局面,呼籲各國捍衛中國人民基本權利,對抗中國共產黨「暴行」。

同日,眾議院外交委員會就港區國安法舉行聽證會,支聯會主席李卓人,以及在國安法生效前退出香港眾志的羅冠聰等視像參與。

羅冠聰表示:「曾經承諾的高度自治,只是另一個公認謊言,現在擺在眼前的不僅是,我朋友、黃之鋒的人身安全,或其他反對派人士,例如李柱銘和黎智英,更是關乎香港生死存亡。」

會上民主共和兩黨議員反對北京推行港區國安法,罕有出席這類聽證會的眾議院議長佩洛西批評,北京形同「恐嚇和鎮壓」多年和平表達訴求的港人,呼籲各界為中國人權問題發聲。

