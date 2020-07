【KTSF】

根據舊金山紀事報報導,因為敲詐勒索罪在2016年被判處入獄5年的前加州參議員余胤良,上周五正式刑滿出獄。

聯邦監獄局(Federal Bureau of Prisons)發言人證實,現年71歲的余胤良,上周五正式從德州Big Spring的聯邦監獄獲釋,余胤良因為敲詐勒索罪,2016年被判處入獄5年,他被指索取和收受賄賂,以提供州府的方便,和串謀把武器和彈藥進口美國。

余胤良是在2014年FBI臥底調查舊金山華埠致公總堂龍頭蝦仔周國祥的犯罪活動時,被調查涉及上述犯罪而被捕。

他從政26年,曾任舊金山教育委員、加州州眾議員及州參議員,曾競選州務卿一職,被捕後退選。

今年2月媒體曾報導指,余胤良被安排在沙加緬度的一間中途宿舍居住至6月,之後重獲自由。

