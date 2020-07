香港警方首以港區國安法拘9人 部分人被搜出港獨物品

【有線新聞】

香港警方首次引用《港區國安法》拘捕9人,包括一名15歲少年,亦有男子駕駛電單車高速駛向防暴警察,他在車上插上「光復香港、時代革命」的旗幟。

下午近3時半,銅鑼灣一輛電單車插著光復香港旗駛向警員方向,再高速轉入謝斐道到柯布連道交界,電單車撞到警員後失控,司機跌在地上,其他警員隨即將他按住。

警方指3名警員手部、膝頭受傷。23歲司機涉嫌瘋狂駕駛及違反《港區國安法》被捕,消息指,他因涉嫌煽動在場示威者觸犯國安法。

銅鑼灣禮頓道有人叫「香港獨立」的口號,警員舉起新的紫色旗,警告在場的人可能違反國安法,又在百德新街截查一名男子,搜獲一幅寫有「香港獨立」的旗幟。

放大來看,旗幟左邊寫有「No To」及「不要」的字眼,警方消息指,拘捕他時已見到,但根據指引,明示或暗示港獨都可能構成犯罪行為,另一名女子亦因為展示港獨標語被捕。

亦有人被搜出寫有「民族自強、香港獨立」的貼紙,警方的執法指引亦提到,在示威現場揮舞「香港國」的藍白旗或者旗幟寫有「香港獨立」、「香港人建國」等字眼,都可以視作違法。

