香港警方銅鑼灣拘捕逾30人 涉非法集結, 違國安法等罪

【有線新聞】

香港警方銅鑼灣拘捕逾30人涉嫌非法集結、違反《港區國安法》、阻差辦公及管有攻擊性武器等。

近下午2時,一名穿黑衣的男子在崇光百貨對出的行人過路處被防暴警員驅趕,他一度舉高雙手,警員將他按在電車路上,有警員用膝蓋壓著他的背部,用索帶反綁他雙手。

他跟多名男子由警方帶上警車,軒尼詩道東行行車線全封,有人在崇光百貨外播放及唱「願榮光歸香港」,警方舉藍旗警告,5分鐘後現場的人包括記者離開行人路,進入崇光百貨,職員鎖門。

下午2時30分,有人於東角道與警方對峙,其間一名女子高舉貼著英國和美國國旗、寫上「香港獨立」的紙牌走近警方防線,警員將她帶到一旁搜身,亦有多人打開雨傘,有叫「建國」等口號,警方舉黑旗警告並衝破防線驅散人群,其間一名婆婆跌在地上。

聚集的人退到駱克道,有人叫「黑警」,警員問他是否在煽動他人,再將他按在地上帶到一旁搜身,部分人轉到崇光百貨內,隔著玻璃門舉起5隻手指的手勢。

