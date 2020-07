特朗普用Kung Flu形容新型肺炎 華裔社區表不滿（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

特朗普總統兩星期前在一個競選連任造勢集會上,用Kung Flu(功夫流感)來形容新型冠狀病毒,被外界認為有種族歧視之嫌,一眾華人社區組織及醫學界代表齊集在舊金山,強烈譴責特朗普的言論。

特朗普在造勢集會上說:「從未見過有這麼多名稱,我可以講出19至20個名稱,全部不同的名稱,武漢、新冠肺炎病毒,對嗎?功夫流感

特朗普過去兩星期在兩個不同的造勢大會上,都將新型冠狀病毒稱為Kung Flu(功夫流感),一眾社區組織周二在東華醫院門外譴責特朗普,指他的言論涉及種族歧視。

華人權益促進會行政主任崔貞文(Cynthia Choi)說:「他企圖淡化疫情的影響,暗示新冠病毒是來自中國,希望將兩者連在一起。」

華促會自疫情爆發後,在網上設立一個讓亞裔報告種族歧視事件的平台,至今已經收到超過2,100宗報告。

州眾議員邱信福表示,美國正面臨三大危機,除了疫情及經濟衰退外,種族歧視亦是一大問題,近一個月,大家都關注非洲裔男子George Floyd被殺的事件,不要忽略的是,亞裔社區同時亦面對種族歧視,他認為這是拜特朗普所賜。

邱信福說:「我將大部分的責任歸咎於特朗普,他的行為是我們社區收到2,100宗仇恨罪行的原因,這不是一場意外,如果我們的總統會團結大家,而不是分化及攻擊大家,我不認為我們還會見到今天發生的事件。」

邱信福亦指,聽到這一類涉及歧視的言論,大家必須站出來發聲,讓大家知道這樣的言論不可以再講。

東華醫院行政總裁張建清博士(Jian Zhang)表示,以舊金山的確診數據來說,華埠的確診率是其中一個最低的地區。

張建清說:「華埠是舊金山最安全的地區之一,我們的感染率是最低的,我們現在還在20個確診個案以下,我們是其中一個最低的,所以大家在需要看醫生時,也不要擔心感染病毒,戴上口罩,經常洗手,還是可以看醫生的。」

張博士指,東華醫院繼續為華埠的散房戶進行檢測,下個月開始將會去到兩個,分別位於天后廟街及Clay街的散房大廈。

不想等到院方上門才做檢測,華埠所有的散房戶其實都可以致電東華醫院提前預約做檢測,電話:1-628-228-2828。

