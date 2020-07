林鄭解釋國安法內容 形容是令香港從亂到治的轉機

【有線新聞】

《港區國安法》生效第一日,香港行政長官林鄭月娥率領司局長解釋法律內容,形容國安法是香港從亂到治的轉機,又指駐港國安公署行使管轄權的案件會「萬中無一」。至於這些案件移交內地審訊後會否判死刑?律政司司長鄭若驊說屬內地司法管轄權,香港不能干預。

回歸23年,香港多了部中央為特區立的法律,政府形容是里程碑、創先河,林鄭月娥說:「這個法律通過,我們相信可以令香港有機會由亂變治。」

中央會成立駐港維護國家安全公署,國安法第50條指,公署人員應當遵守香港法律。而第60條就訂明,公署執行職務時不受香港特區管轄,公署的人及車不受香港執法人員檢查、搜查和扣押。如果公署執行職務期間,犯了香港法律,特區政府管不管呢?律政司司長鄭若驊就照條文讀一遍,「公署除了遵守全國性法律外,亦要遵守香港特區法律,駐港維護國家安全公署人員依法接受國家監察機關監督。」

公署一個重要權力,就是在三種特定情形下對國安案件行使管轄權。檢控、審訊都由內地負責,三種特定情形包括涉及外國或境外勢力介入的複雜情況、香港特區管轄有困難、特區政府無法有效執行國安法的嚴重情況或者國家安全面臨重大現實威脅,公署自己或者特區都可以向中央提出,獲中央批准後,案件就會歸公署管。

具體是指甚麼案件?保安局局長李家超舉了例子:「若我們看電影,用一些幻想力。假設我發覺我們被別人高度滲透,導致我對我們的辦案人士失去信心,我相信這是其中一個我們無能力處理的情況。」

特首指無論她抑或公署想申請,都要中央批准才行,林鄭月娥說:「並不存在我作為特區政府之首覺得情形是如此,就將管轄就交給公署。也不存在公署自己認為是情形,就自行拿管轄權走,一定要上(報)中央人民政府,相信是制度保障。」

一旦確立了駐港國安公署負責管轄案件,公署就會立案偵查,並分別由最高人民檢察院及最高人民法院行使檢察權和審判,訴訟程序包括偵查、起訴、審判及刑罰執行,都會依照內地《刑事訴訟法》。

曾經有指犯了港區國安法,即使送回內地審都不會判死刑,鄭若驊並沒有肯定答案:「 (內地)怎樣處理,這不是香港可以干預,港區國安法的草擬、審議期間,特區官員一直指沒看過條文,未能解畫,今次是首次交代內容,其他司局長亦有列席以示支持。」

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。