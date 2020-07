【KTSF】

由7月1日周三起,加州的汽油稅將會輕微調漲。

這次加稅是每加侖調漲3.2美分,加稅後,周三起在加州買汽油,每加侖要支付約50.5美分汽油稅。

這次加稅是因應2017年通過的SB 1法案而作出,預料能在本財政年度為州府帶來約70億元稅收,用於維修道路。

