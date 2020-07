加州州長宣布對名列監察名單19縣再實施抗疫限制

【KTSF】

為阻截加州的新型肺炎疫情繼續擴散,加州州長紐森宣布要對處於監察名單中的19個縣再實施抗疫限制,禁止這些縣的酒吧重開、餐廳要停止恢復室內堂食,為期至少3周,在灣區受影響的縣包括東灣Contra Costa縣、南灣Santa Clara縣和北灣Solano縣。

根據紐森周三頒布的新指引,名列監察名單中的19個縣,所有酒吧需要即時關閉,其他受影響的商業活動包括餐廳、酒莊和試酒室、戲院、動物園、博物館和撲克牌賭場。

目前位列監察名單的19個縣分別是Fresno、Imperial、Glen、Kern、Kings、洛杉磯、San Joaquin、Tulare、Contra Costa、Riverside、Sacramento、Merced、Orange、San Bernardino、Santa Barbara、Santa Clara、Solano、Stanislaus和Ventura。

紐森也要求加州民眾避免與非同住的人舉行聚會,在監察名單內的縣也不可舉行煙花匯演。

另外,在國慶日長周末,位於南加州和灣區的所有州立沙灘的停車場都要關閉。

紐森亦透露,州政府會與多個執法機構合作,加強力度執行戴口罩和其他抗疫指引,重點針對那些多次違規的商戶。

加州周二再新增5,898宗新型肺炎確診個案,確診比率上升至6%,過去兩周染疫入院數字上升51%,全州有六成病床有病人使用。

