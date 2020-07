【KTSF】

加州僱員的有薪家事假由6星期增加至到8星期,7月1日開始實施。

僱員可以享有8星期的有薪家事假,照顧長期病患的家人,或者照顧新生嬰兒等。

加州是全國第一個州份實施這個法例。

