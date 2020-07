華裔前線人員要求加州政府向富裕人士增稅（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

新冠疫情嚴重影響加州預算,在面對社區服務被削減的威脅下,一群華裔前線人員要求州府向富裕人士增稅,而不要削減在教育和健保方面的撥款。

上百名加州教職和健保人員工會人士,周二上午在舊金山的加州州府大樓外透過車隊示威,要求州府在面對預算危機時向富裕人士增稅,投入非白人社區和弱勢社區的社會項目中。

承諾平等聯盟(Commit to Equity)本周在幾個加州城市如舊金山、洛杉磯、聖地牙哥和Fresno舉行類似示威活動。

健保權益人士周禮樵說:「我們趁著加州參眾議院休會時間,議員回到自己的選區的時候,我們想他們提出我們的訴求,因為新冠疫情,可能有很多重要的例如教育和醫療項目會被削減,我們特別在州府大樓前,希望呼籲作為加州眾議院財務委員會主席的丁右立,能夠回到州府之後,會為我們爭取更多教育、醫療,所有的項目,繼續為我們爭取保障這些重要的項目。」

周禮樵補充,比如說年長人士活動中心在重開之後,也都會因為要保持社交距離而改變運作模式,已經面對削減服務的威脅,要是撥款減少的話,更會威脅到這些重要的社區項目。

