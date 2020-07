BART新增4車站只能用路路通卡購票（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區捷運(BART)近期宣布兩項跟電子化相關的措施.首先是所有捷運車站停車場即日起可以有更多種付費方式,其次,7月份會新增4個車站,只能使用路路通卡,不再使用現金購票。

過去捷運乘客如果要支付車站停車場的停車費,只能用現金或是路路通卡,BART周一在推特上宣布,乘客即日起可以下載BART官方app來支付,或者也可以使用信用卡、現金轉帳卡、PayPal或是Venmo等方式來支付,不但大大增加乘客的便利,也可以避免接觸使用捷運app支付的乘客,可以選擇每次停車時支付,或是設定一個停車錢包,然後再從錢包裡轉錢支付。

另外,申請共乘汽車許可的乘客,可以透過app將車停在共乘停車區域,原有的紙本共乘停車許可仍然有效,但9月1日之後,共乘特許車位的支付方式,就只能在BART app上交易。

另一方面,捷運從去年8月開始減少紙本購票作業,今年也將繼續實施,7月會新增4個捷運車站,轉化成Clipper-only,只允許使用路路通卡售票,目的是創造更多免接觸系統,有助於新冠病毒的防疫。

這4個車站分別是:7月6日起Civic Center車站,7月13日起16th St./Mission車站,7月20日起24th St./Mission車站,7月27日起Glen Park車站。

捷運當局也提醒民眾,盡量利用路路通卡購票並出入車站,避免接觸。

至於使用紙本車票的乘客,目前仍可以使用紙車票進出閘門,如果餘額不足,可在機器上購足差額再出站。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。