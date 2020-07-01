BART新增4車站只能用路路通卡購票（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區捷運（BART）近期宣布兩項跟電子化相關的措施．首先是所有捷運車站停車場即日起可以有更多種付費方式，其次，7月份會新增4個車站，只能使用路路通卡，不再使用現金購票。

過去捷運乘客如果要支付車站停車場的停車費，只能用現金或是路路通卡，BART周一在推特上宣布，乘客即日起可以下載BART官方app來支付，或者也可以使用信用卡、現金轉帳卡、PayPal或是Venmo等方式來支付，不但大大增加乘客的便利，也可以避免接觸使用捷運app支付的乘客，可以選擇每次停車時支付，或是設定一個停車錢包，然後再從錢包裡轉錢支付。

另外，申請共乘汽車許可的乘客，可以透過app將車停在共乘停車區域，原有的紙本共乘停車許可仍然有效，但9月1日之後，共乘特許車位的支付方式，就只能在BART app上交易。

另一方面，捷運從去年8月開始減少紙本購票作業，今年也將繼續實施，7月會新增4個捷運車站，轉化成Clipper-only，只允許使用路路通卡售票，目的是創造更多免接觸系統，有助於新冠病毒的防疫。

這4個車站分別是：7月6日起Civic Center車站，7月13日起16th St./Mission車站，7月20日起24th St./Mission車站，7月27日起Glen Park車站。

捷運當局也提醒民眾，盡量利用路路通卡購票並出入車站，避免接觸。

至於使用紙本車票的乘客，目前仍可以使用紙車票進出閘門，如果餘額不足，可在機器上購足差額再出站。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。