財長望國會7月底再通過另一輪經濟救市方案

【KTSF】

美國財長Steve Mnuchin和聯儲局主席包維爾周二一起在國會眾議院屬下的金融服務委員會作證,提供關於2.2萬億元紓困計劃CARES Act的季度執行情況。

財長表示,特朗普政府希望下一輪的紓困救助,集中扶持受疫情衝擊嚴重的商業,好像餐館業,他已經與國會議員接觸,期望可以在7月底獲批另一輪救助,當中也有討論到2.2萬億元疫情紓困計劃剩餘的資金如何調動的問題。

當中在薪資保障計畫PPP中,有1,280億元還未獲得如何分配使用,救助小商業的近6,600億元貸款周二屆滿,除非國會批准延續實施。

眾議院也已通過另一項紓困計畫Heroes Act,就是額外提供接近1萬億元經濟援助,但這項法案還未提交參議院審議。

至於聯儲局主席包維爾就表示,目前的經濟前景異常不穩定,要經濟全面復甦,疫情必須受到控制。

聯儲局已將短期基金利率降至接近零的水平,並且投放兩萬億元,透過買債和購買以房貸做抵押的證券來支撐金融系統,同時也透過11個特別計畫,提供額外援助來改善對商業和消費者的信貸市場運作,以及對各級政府的借貸。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。