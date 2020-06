【KTSF】

國立衛生研究所傳染病首席專家Anthony Fauci醫生表示,美國民眾如果不開始遵守公共衛生建議齊心抗疫,美國的新型肺炎確診個案有可能升至每日十萬宗。

Fauci醫生是於周二出席聯邦參議院有關重開學校和工作場所的聽證會時,作出上述預測。

近日美國多個州的染疫個案出現上升,Fauci醫生說,他難以準確預測疫情會如何演變,但估計後果會非常令人不安。

Fauci醫生說,美國目前每天新增4萬宗病例,如果疫情不能逆轉過來,病例有可能每天增加十萬宗,而他對此完全不會感到意外。

