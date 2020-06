美國撤銷香港特殊地位 禁出口國防設備到香港（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

美國國務卿蓬佩奧周一表示,北京強推港區國安法,讓美方無法再將香港與中國區分,即日起停止出口受管制防衛設備至香港,未來也將對防衛及軍民雙重用途技術出口實施限制。

國務卿蓬佩奧周一發聲明表示,中共剝奪香港自由,迫使特朗普政府重新檢視對港政策,美方即日起停止出口美國製防衛設備至香港,未來也將針對美國防衛與軍民雙重用途技術,採取步驟對香港施行與中國相同出口限制。

蓬佩奧指出,美國是被迫採取行動,以維護自身國家安全,並表示美方無法再區分管制防衛項目是出口至香港還是中國大陸。

蓬佩奧強調,美方周一採取行動,是回應中國違反「中英聯合聲明」中的承諾,針對的是北京當局而非中國人民,鑑於北京在香港實行「一國一制」,因此美國必須如此回應,美國持續檢視其他權限,將會再採取額外措施,以反映香港實際情況。

商務部長羅斯亦宣布撤銷香港特殊地位,暫停對香港執行優惠待遇規定,包括提供出口許可證豁免,商務部也正在評估是否取消差別待遇。

羅斯在商務部網站發出聲明表示,隨著中共對香港實施新安全措施,美國敏感技術被轉移到中共解放軍或國家安全部的風險增加,同時破壞香港自治,美國拒絕承擔有關風險,因此決定撤銷《美港關係法》所給予香港的特殊地位待遇,暫停給予香港的優惠待遇規定,包括終止出口許可證豁免,並禁止出口國防設備與敏感技術到香港。

商務部也在評估進一步取消給予香港有別於中國大陸的差別待遇。

