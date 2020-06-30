美國撤銷香港特殊地位 禁出口國防設備到香港（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

美國國務卿蓬佩奧周一表示，北京強推港區國安法，讓美方無法再將香港與中國區分，即日起停止出口受管制防衛設備至香港，未來也將對防衛及軍民雙重用途技術出口實施限制。

國務卿蓬佩奧周一發聲明表示，中共剝奪香港自由，迫使特朗普政府重新檢視對港政策，美方即日起停止出口美國製防衛設備至香港，未來也將針對美國防衛與軍民雙重用途技術，採取步驟對香港施行與中國相同出口限制。

蓬佩奧指出，美國是被迫採取行動，以維護自身國家安全，並表示美方無法再區分管制防衛項目是出口至香港還是中國大陸。

蓬佩奧強調，美方周一採取行動，是回應中國違反「中英聯合聲明」中的承諾，針對的是北京當局而非中國人民，鑑於北京在香港實行「一國一制」，因此美國必須如此回應，美國持續檢視其他權限，將會再採取額外措施，以反映香港實際情況。

商務部長羅斯亦宣布撤銷香港特殊地位，暫停對香港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免，商務部也正在評估是否取消差別待遇。

羅斯在商務部網站發出聲明表示，隨著中共對香港實施新安全措施，美國敏感技術被轉移到中共解放軍或國家安全部的風險增加，同時破壞香港自治，美國拒絕承擔有關風險，因此決定撤銷《美港關係法》所給予香港的特殊地位待遇，暫停給予香港的優惠待遇規定，包括終止出口許可證豁免，並禁止出口國防設備與敏感技術到香港。

商務部也在評估進一步取消給予香港有別於中國大陸的差別待遇。

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