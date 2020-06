新冠疫情再度升溫 十多個州叫停重開計劃

【KTSF 馮政浩報導】

由於新冠疫情再度升溫,最少十多個州叫停重開計劃,這個星期的國慶日週末,傳統上國民都會蜂擁到海灘,或是相約聚會,官員顯得非常緊張。

在國慶日週末來臨之前,一些新冠狀病毒感染案例飆升的州份再度實施限制。

德克薩斯州奧斯丁Pritesh Gandhi醫生說:「我們很清楚知道,這是和民眾生命有關。」

新的疫情焦點在南部和西部,包括阿利桑那州和佛羅里達州,每日的新增個案直逼當日紐約的巔峰,佛州南部一些縣政府在假期封閉海灘。

Palm Beach縣市長Dave Kerner說:「社區出現這麼多人在海灘,我們不能控制。」

加州已經在7個縣關閉酒吧,官員關注到重開可能給了一個錯誤印象。

加州副州長Eleni Kounalakis說:「我認為鬆綁令人誤會有保障,以為更安全,其實鬆綁只表示我們已有準備。」

在德州,感染者入院數字急速攀升,酒吧要關閉,餐館人數要減。

德州El Paso市長說:「我想民眾沒有遵守基本守則,這是都是醫療專家同意的,例如戴口罩和保持社交距離。」

專家說這些基本要求現在更為關鍵。

明尼蘇達大學教授Michael Osterholm說:「如何維持怨氣不會太大,不去完全關閉,也不是任意開放。」

雖然感染個案上升,出外的美國人卻增加。

聯邦運輸安全局(TSA)說,上個星期四到星期日,出行人流達到230萬人,是疫情以來最高峰。

