舊金山一名81歲老婦周一下午在光天化日下被持槍匪徒搶劫,有視頻拍下匪徒犯案的暴力場面。

舊金山警務人員協會(SFPOA)周二在社交網站Twitter發放視頻,當中可見受害人當時正在街上步行,一名男子從路旁的一輛汽車步出,突然襲擊受害人,把她推跌在地,再強搶她的財物,匪徒得手後上車,由同夥駕車逃離現場。

受害人報稱匪徒年約20至30餘歲,重約230磅,涉案汽車是一輛銀色Jeep Cherokee汽車。

