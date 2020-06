【KTSF】

舊金山Outer Mission區一名37歲男子周一晚上駕車撞上一個巴士站,造成一名4歲男童和另外3人受傷,肇事司機企圖逃離現場,最後被捕。

事發於晚上8時左右,地點在Mission街夾Onondaga大街,男子涉嫌駕車撞上巴士站,除男童受傷外,還有3名女子受傷,年齡分別20歲、25歲和39歲,4人已全部送院治療,沒有生命危險。

事發後,男子企圖拔足逃離現場,但被路人截停,警員到場後將他拘捕。

