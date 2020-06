聯邦高院裁定路州墮胎法條文違憲

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院周一裁定,路易斯安納州法例要求墮胎診所醫生必須在附近醫院有住院特權是違反憲法。

聯邦最高法院以5票對4票作出裁決,首席大法官John Roberts與自由派大法官站在同一陣線,投下決定性一票,他認為,這件案是有先例可援。

大法官Stephen Breyer撰寫判詞時表示,路州的墮胎限制法例,幾乎與2016年德州類似的墮胎法例裁決相似,因此有先例可援。

Breyer認為,路州的墮胎限制法令對婦女的健康沒有明顯幫助,反而對尋求墮胎的婦女增加不必要負擔。

大多數的大法官認為,本案與2016年德州的墮胎案例其實是一樣,因此作出相同的裁決,首席大法官John Roberts當年在2016年時曾經持有不同意見。

今次裁決受到保守派人士猛烈批評,這些團體指,路州的墮胎生意只是為了賺錢,而提供不合符標準的醫療照顧,同時也罔顧婦女的健康和安全。

