Santa Clara縣未來幾天將公佈重開經濟計劃（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

正當灣區不少縣叫停重開之際,南灣Santa Clara縣公共衛生總監周一表示,未來幾天會公佈該縣新的重開計劃。

Santa Clara縣參議會和南灣聖荷西市聯合舉行特別會議,縣公共衛生局匯報縣內最新的新型肺炎疫情,縣公共衛生總監Sara Cody醫生表示,隨著該縣5月開始逐步重開,確診個案以及入院人數也隨之增加,她表示,聽到要求重開以及反對重開兩方面的聲音。

Cody說:「根據我們目前的居家令,縣內大部分商業不論大小已經重開,而下一階段,我們需考慮這個縣裡仍然不准開的商業,在其他地方已經重開,而我們的居民和商業渴求重開。」

Cody表示,幾天內會公佈新的居家令,準備重開更多商業。

Cody說:「新的居家令不再看什麼範疇,新的階段,我們會建造一個架構,使居民長期活在其中,我們提供清晰的安全指引,讓居民做他們需做到事,同時為未來提供肯定的指引。」

Cody表示,各行各業必須遵守安全指引,高風險行業會有更高的安全標準,而最高風險的行業,暫時未能重開。

目前Santa Clara縣累計有4,200多宗確診個案,其中一半確診個案是社區傳播,即是不知道感染的來源,該縣大力推行檢測,以及追縱染病來源,上星期單單在SAP體育館設立的臨時檢測站,接近7,000人前往檢測,全縣的單日檢測人數已經超越州所定的標準,而全縣的確診率是2%左右。

