Santa Clara縣未來幾天將公佈重開經濟計劃（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

正當灣區不少縣叫停重開之際，南灣Santa Clara縣公共衛生總監周一表示，未來幾天會公佈該縣新的重開計劃。

Santa Clara縣參議會和南灣聖荷西市聯合舉行特別會議，縣公共衛生局匯報縣內最新的新型肺炎疫情，縣公共衛生總監Sara Cody醫生表示，隨著該縣5月開始逐步重開，確診個案以及入院人數也隨之增加，她表示，聽到要求重開以及反對重開兩方面的聲音。

Cody說：「根據我們目前的居家令，縣內大部分商業不論大小已經重開，而下一階段，我們需考慮這個縣裡仍然不准開的商業，在其他地方已經重開，而我們的居民和商業渴求重開。」

Cody表示，幾天內會公佈新的居家令，準備重開更多商業。

Cody說：「新的居家令不再看什麼範疇，新的階段，我們會建造一個架構，使居民長期活在其中，我們提供清晰的安全指引，讓居民做他們需做到事，同時為未來提供肯定的指引。」

Cody表示，各行各業必須遵守安全指引，高風險行業會有更高的安全標準，而最高風險的行業，暫時未能重開。

目前Santa Clara縣累計有4,200多宗確診個案，其中一半確診個案是社區傳播，即是不知道感染的來源，該縣大力推行檢測，以及追縱染病來源，上星期單單在SAP體育館設立的臨時檢測站，接近7,000人前往檢測，全縣的單日檢測人數已經超越州所定的標準，而全縣的確診率是2%左右。

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