新型肺炎藥瑞德西韋公布定價 5天療程2,340元

【KTSF 張麗月報導】

Gilead藥廠將治療新型冠狀病毒的藥瑞德西韋(Remdesivir)在發達國家,有政府醫保的每個住院病人的藥費初步定價為2,340美元。

Gilead藥廠表示,瑞德西韋在發達國家中,每個住院病人如果在政府健保計劃下,5天療程6個劑量,預計藥費要2,340元,但私人健保計劃的病人藥費更高,每個療程要3,120元,這個價錢比上星期的定價略低。

英國研究人員表示,他們發現含有類固醇成份的瑞德西韋,可以明顯降低那些要上呼吸機的重症病人的死亡率。

Gilead藥廠也同意未來3個月,將會供應幾乎全部瑞德西韋給美國。

瑞德西韋暫時被認為可以治療新冠病毒的藥物之一,估計需求將會很大,據講瑞德西韋在臨床試驗中,可以有助於縮短住院康復時間,這隻藥已獲准在美國緊急應用,也得到日本全面批准使用。

藥廠也正研發噴霧式的瑞德西韋,方便在醫院以外的地方使用。

為病人爭取權益的團體指,瑞德西韋的研發得到政府財政資助,因此藥價應該更低,也有國會民主黨人認為,這個價錢極之不合理,令人憤怒。

