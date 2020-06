港區國安法四罪行最高可囚終身 不設死刑

【有線新聞】

《香港特別行政區維護國家安全法》在回歸23周年的凌晨前一小時刊憲生效,實施一刻條文首次公開,分裂國家、顛覆、恐怖活動和勾結外國勢力四項罪行,最高刑罰是無期徒刑,部分涉及國家機密的案件,律政司可申請不設陪審團,當特首或者中央駐港國安公署,認為香港出現無法控制的情形,可提請中央管轄,案件會交回內地審訊,不會判死刑。

香港回歸以來最重要的立法,由人大拍板,決定立法、到起草、公布實施歷時約一個月,條文一直無公布,特區深夜刊憲,港區國安法正式生效之時,這六章、共66條的條文終於揭盅。

條文列明要防範、制止、懲治四類罪行,即分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全,最高被判無期徒刑,條文指即本港的終身監禁。

分裂國家罪指任何人組織、策劃、實施或參與實施分裂國家、破壞國家統一行為不論是否使用武力或者以武力相威脅,即屬犯罪,具體行為包括,將香港特區或者中華人民共和國任何部分分離出去;非法改變香港特區或中國其他部分的法律地位;將香港特區或中國其他部分轉歸外國統治。

顛覆國家政權就不同要考慮「武力」元素,指組織、策劃、實施或參與實施,以武力、威脅使用武力或其他非法手段顛覆國家政權,行為包括推翻、破壞憲法所確立的中華人民共和國根本制度;推翻中共中央或香港特區政權機關;嚴重干擾、阻撓、破壞中央或香港特區政權機關依法履行職能,還有攻擊、破壞香港特區政權機關的場所及設施,以致政府無法正常履行職能。

這兩類罪行的刑罰按參與程度,首要分子或罪行重大判監10年至無期徒刑,積極參加判監3至10年,其他參加的判3年以下監禁拘役或管制,即本港的勞教中心、社會服務令。

若涉及煽動、協助、教唆以金錢或財物資助他人實施分裂國家、顛覆國家政權,情節嚴重判監5年以上、10年以下,情節較輕的判5年以下監禁、拘役或管制。

另外兩項罪行,法例訂明以暴力、縱火等方式脅逼中央或特區政府,以圖實現政治主張都屬於恐怖活動。至於勾結外國勢力就訂明串謀境外組織,嚴重阻撓政府制定政策或以非法方式引發香港居民憎恨政府,最高都可判處無期徒刑。

66項條文當中恐怖活動罪佔了五條,列明組織、策劃、實施或者威脅實施嚴重暴力、爆炸、縱火或投放毒害性物質,還有破壞交通、設施、電力、燃氣設備、嚴重干擾、破壞水、電、燃氣、交通、通訊、網絡等公共服務和系統,或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或者安全脅迫中央政府、特區政府以圖實現政治主張,即屬犯罪。引致人重傷、死亡或有財產受重大損失的最少監禁10年、最高判終身,其他情形、監禁3至10年。

恐怖活動組織定義是指實施或者意圖實施、參與或協助實施以上罪行的組織或領導的判10年至終身監禁兼沒收財產,積極參加的判3至5年監禁兼罰款,其他情形就判處3年以下監禁。

為恐怖組織提供培訓、武器、信息、資金、物資或場所,或宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動的、情節嚴重的可判5至10年監禁、罰款或沒收財產,較輕就判監5年以下和罰款。

至於勾結外國或境外勢力、危害國家安全罪,法例訂明為外國機構竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密或情報、請求外國機構實施或直接、間接接受外國機構,指使、控制及資助對中國發動戰爭,嚴重危害中國主權、統一和領土完整、嚴重阻撓香港政府或中央政府制定和執行法律、政策,操控、破壞香港選舉,制裁、封鎖香港或中國,或通過各種非法方式引發香港居民憎恨中央及特區政府,並可能造成嚴重後果。重罪可以判10年至終身監禁,較輕都要判囚3至10年,共同犯罪的境外機構、人員都要定罪處刑。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。