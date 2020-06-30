加州疫情升溫 紐森計劃國慶周末收緊居家令

【KTSF 郭柟報導】

加州周二再多6,367人確診，總確診個案逼近22.3萬宗，累計死亡人數近6,000人，住院人數都有上升，州長紐森宣佈國慶日長周末預料會收緊居家令。

針對加州最近確診和住院人數上升，紐森計劃在國慶日長周末收緊居家令，著重加強執法，周三會宣佈詳情。

紐森說：「主要架構是，如果你不留在家，出街不戴口罩，我們會執法。」

紐森又提醒民眾，除了酒吧和大型集會之外，家庭聚會都是常見的疫情傳播的途徑。

另一方面，州長紐森表示，目前為全州1.42萬幾名無家可歸者尋找到15,679個房間，用作臨時住屋，幫助他們渡過疫情。

紐森又計劃撥款13億元，更進一步保障更多無家可歸者過渡，提供更長久的住宿。

紐森說：「庇護中心可以解決過夜問題，住屋和支援系統則可解決無家可歸問題，因此我們的計劃不只希望提供旅館房間，這是應急措施，現在希望提供的是住屋，比較長期住宿。」

此外，舊金山加大（UCSF）一名醫生Bob Wachter表示，加州自疫情爆發以來的「奇蹟般的」低確診紀錄已經結束，加州在過去兩星期的確診個案升幅增加了一倍，住院人數上升了43%，感染率由4.4%升至5.6%。

Wachter發佈了24個推文解釋，雖然過去3個月，加州州長、官員，以及普遍居民都有慎重面對疫情，但是在亡兵紀念日，大部份居民，尤其是年青人開始鬆懈，於是呼籲大家保持警惕，否則可能要重返更嚴格的居家令。

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