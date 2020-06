加州疫情升溫 紐森計劃國慶周末收緊居家令

【KTSF 郭柟報導】

加州周二再多6,367人確診,總確診個案逼近22.3萬宗,累計死亡人數近6,000人,住院人數都有上升,州長紐森宣佈國慶日長周末預料會收緊居家令。

針對加州最近確診和住院人數上升,紐森計劃在國慶日長周末收緊居家令,著重加強執法,周三會宣佈詳情。

紐森說:「主要架構是,如果你不留在家,出街不戴口罩,我們會執法。」

紐森又提醒民眾,除了酒吧和大型集會之外,家庭聚會都是常見的疫情傳播的途徑。

另一方面,州長紐森表示,目前為全州1.42萬幾名無家可歸者尋找到15,679個房間,用作臨時住屋,幫助他們渡過疫情。

紐森又計劃撥款13億元,更進一步保障更多無家可歸者過渡,提供更長久的住宿。

紐森說:「庇護中心可以解決過夜問題,住屋和支援系統則可解決無家可歸問題,因此我們的計劃不只希望提供旅館房間,這是應急措施,現在希望提供的是住屋,比較長期住宿。」

此外,舊金山加大(UCSF)一名醫生Bob Wachter表示,加州自疫情爆發以來的「奇蹟般的」低確診紀錄已經結束,加州在過去兩星期的確診個案升幅增加了一倍,住院人數上升了43%,感染率由4.4%升至5.6%。

Wachter發佈了24個推文解釋,雖然過去3個月,加州州長、官員,以及普遍居民都有慎重面對疫情,但是在亡兵紀念日,大部份居民,尤其是年青人開始鬆懈,於是呼籲大家保持警惕,否則可能要重返更嚴格的居家令。

