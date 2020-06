【KTSF】

紐約州宣布,再多8個州的民眾在入境紐約州、新澤西州與康湼狄格州後,必須自我隔離14天,當中包括加州的民眾。

紐約州、新澤西州與康湼狄格州上周宣布,來自疫情嚴重州份的民眾,在抵達後必須自我隔離14天,這些州包括阿拉巴馬州、阿肯色州、阿利桑拿州、佛羅里達州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、德克薩斯州和猶他州。

紐約州州長Andrew Cuomo周二,宣布,再多8個州列入這個名單,新加入的州包括加州、喬治亞州、艾奧瓦州、愛達荷州、路易斯安那州、密西西比州、內華達州和田納西州,如果違反隔離令,最高可被罰款一萬元。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。