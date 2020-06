香港眾志宣布解散 香港民族陣綫, 學生動源停止運作

【有線新聞】

港區國安法通過後,3個本地政治組織有變動,成立4年的香港眾志宣布解散,主張港獨的香港民族陣綫及學生動源就停止香港運作。

香港眾志創黨4年,有份成立的3個成員黃之鋒、羅冠聰及周庭,以及後來加入的常委敖卓軒先後在個人的社交網站頁面宣布退出香港眾志。

相隔4小時,香港眾志亦宣布即日解散及停止一切會務,指現時運作難以持續,必需化整為零,眾人應以更靈活方式繼續投入抗爭。

最先宣布退出眾志的是黃之鋒,他辭任眾志秘書長,他指國安「惡法壓境」,在香港從事民主反抗憂心性命安危,會繼續堅守香港,直到他從這片地上滅聲、抹殺。

差不多同一時間,常委羅冠聰宣布退出眾志,說會繼續以個人名義參與反抗運動,成員周庭就說,無法再參與未來國際連結工作;常委敖卓軒就認為,期望在未來再見。

一個多星期前,黃之鋒及羅冠聰都以眾志名義,分別參與民主派九龍東及港島初選。

主張香港獨立的學生組織學生動源宣布,停止香港運作,鍾翰林辭任召集人一職,他表示:「國安法通過後,在港公開宣傳、主張香港獨立近乎已是不可能,所以逼於無奈(停止運作)。香港成員能做到的事真的很少,以個人身分繼續推動,我想推動的事方式如何,仍要思考。」

由梁頌恆擔任發言人的香港民族陣綫亦宣布,香港本部解散,會於海外繼續推動香港獨立直至勝利為止,組織在台北及英國均有分部。

