搵屋住：南舊金山全新可負擔鎮屋售價43.9萬起

【KTSF 吳宇斌報導】

中半島南舊金山有3個全新的三房鎮屋Townhouse以低於市價出售,低至僅439,000元,目前開始接受登記。

這3個全新的鎮屋位於Westborough Blvd上,和Oakmont Dr交界的一個新住宅屋苑,3個單位都是1,536平方英呎,3層的三睡房三浴室單位,每一個單位都包兩個停車位。

申請家庭人數最少4人,其中一個單位是給年收入不足中位數八成的家庭,即年收入不得超過139,200元,售價為439,305元,其餘兩個單位則是給年收入不足中位數110%的家庭,即191,400元,這兩個單位售價為794,589元。

目前僅接受登記、填寫申請表以及申請貸款預審批,在南舊金山居住和工作,以及首次置業人士會獲得優先。

登記以及該3個單位的詳情,請點擊:https://bayview22bmr.com/?fbclid=IwAR2KvaEXV-I9l5AxoGKxQP76RCgVnKo9BuJ1kwG14JNF-X12KUGUtvCBfVs#siteplan

