搵屋住：南舊金山全新可負擔鎮屋售價43.9萬起

【KTSF 吳宇斌報導】

中半島南舊金山有3個全新的三房鎮屋Townhouse以低於市價出售，低至僅439,000元，目前開始接受登記。

這3個全新的鎮屋位於Westborough Blvd上，和Oakmont Dr交界的一個新住宅屋苑，3個單位都是1,536平方英呎，3層的三睡房三浴室單位，每一個單位都包兩個停車位。

申請家庭人數最少4人，其中一個單位是給年收入不足中位數八成的家庭，即年收入不得超過139,200元，售價為439,305元，其餘兩個單位則是給年收入不足中位數110%的家庭，即191,400元，這兩個單位售價為794,589元。

目前僅接受登記、填寫申請表以及申請貸款預審批，在南舊金山居住和工作，以及首次置業人士會獲得優先。

登記以及該3個單位的詳情，請點擊：https://bayview22bmr.com/?fbclid=IwAR2KvaEXV-I9l5AxoGKxQP76RCgVnKo9BuJ1kwG14JNF-X12KUGUtvCBfVs#siteplan

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