【KTSF】

歐盟宣布將會容許來自14個疫情緩和國家的旅客入境,但不包括美國。

歐盟表示,以下14個國家的旅客將可以進入31個歐盟國家,分別是阿爾及利亞、澳洲、加拿大、格魯吉亞、日本、黑山共和國、摩洛哥、新西蘭、盧旺達、塞爾維亞、南韓、泰國、突尼西亞和烏拉圭。

美國由於疫情升溫,歐盟表示要至少再等多兩周才決定是否重新容許美國旅客入境,俄羅斯、巴西和印度也因疫情排除在名單外。

至於中國,歐盟表示,要待中方取消對歐盟國家公民實施的入境限制,才會容許中國公民重新入境。

