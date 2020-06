紐約州長促特朗普頒令要求全民戴口罩（視頻）

【KTSF】

紐約州長Cuomo周一在疫情簡報會上呼籲特朗普總統下達行政命令,強制要求全國人民戴口罩。

Cuomo說:「讓總統有一樣的覺悟,簽下一個口罩行政命令,然後總統要帶頭做榜樣,戴上一個口罩,因為我們知道口罩有效,我們紐約州已經證明那是有效,而總統仍然可以像紐約那樣堅強、聰明、團結、有紀律和有愛。」

Cuomo指出,紐約州兩個月前就叫民眾在公眾場合戴口罩,而其他之前一直不實行戴口罩的州分,現在才開始這樣做。

Cuomo在會上展示了一個模型山來顯示,目前紐約州疫情狀態正在山下面,並表示不想再爬到山頂,因此紐約州在分階段重開的時候,更加要注意安全,否則要重新再來一次封鎖政策。

他表示,州府和紐約市官員正在重新考慮允許市內堂食的限制,並將在周三作出決定。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。