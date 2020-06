Contra Costa, Alameda縣暫緩重啟經濟（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

鑑於近日灣區疫情惡化,繼舊金山後,東灣Contra Costa縣及Alameda縣周一都宣布暫緩重啟經濟,Contra Costa縣周一更創下自疫情爆發以來單日的確診新高。

Contra Costa縣周一新增166宗確診個案,創下單日新高,累計2,971宗,死亡人數增加兩人至76人。

Contra Costa縣原定將於7月1日容許酒吧、店內堂食、美甲店及健身中心等行業重開,不過縣衛生局發聲明指,近日疫情惡化,現階段再重開更多商業實在不合理,這可能加速社區傳播,因此以上的行業將會繼續關閉,直至縣內的疫情穩定下來,衛生局到時會再作判斷。

根據縣府資料顯示,周一的住院人數是38人,比兩星期前上升75%,過去7天的平均確診個案是87人,比兩星期前的38人多出一倍幾。

縣府指出,由數據可見,確診及住院人數的上升,不是因為檢測量的增加,而是沿於社區感染的增加。

縣衛生局亦指,在6月份多了很多年輕人確診,40歲以下人士的確診率是55%,比起4月份的38%大幅上升,縣府建議縣內所有居民不論有沒有病徵,都應該進行檢測。

另外,東灣Alameda縣周一新增92宗確診,累計5,762宗,縣衛生局周一亦宣布過去7天的確診率上升,因此決定暫緩重啟經濟,不過在醫療系統的能力、檢測量以及個人保護裝備的儲備等方面,縣府就有正面的增長。

