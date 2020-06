【有線新聞】

專家發現中國內地一隻豬流感病毒,可能傳染人類引致全球大流行,建議密切監察。

內地專家指新病毒「G4 EA H1N1」,與09年爆發的H1N1豬流感相似,形容它具備高度適應人體的所有特徵。

實驗證明病毒極具傳染性,能在人體細胞複製,現時流感疫苗未能預防。研究又發現約一成豬場工人已感染病毒,驗出抗體即病毒已由豬傳人。

雖然目前未有證據會人傳人,但專家建議控制病毒在豬隻之間傳播,和監察接觸豬隻人士染病情況。

