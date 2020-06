港澳辦指港區國安法是保障權利自由的「守護神」

【有線新聞】

港澳辦及中聯辦發聲明,堅決擁護及全力支持特區政府及中央駐港機構實施香港國安法,中聯辦指中央認真評估了法例實施後可能遇到的情況,任何人都不要低估中央維護香港國家安全的決心,及港區國安法的剛性約束。

港澳辦的聲明表示,香港國安法由人大常委會制定列入基本法附件三,由特區公佈實施,是「一國兩制」實踐具有里程碑意義的大事,香港也將迎來變亂為治、重返正軌的轉機,指法律和決定獲全票通過,充分反映包括香港同胞在內的全國人民共同意志。

聲明指對於危害國安的極少數人來說,這部法律是高懸的利劍,對於絕大多數香港居民包括在港外國人來說,是保障權利自由和安寧生活的「守護神」。

聲明指中央和香港執法、司法機構將依法履職盡責,共同確保香港國安法和現行法律執行到位,對嚴重危害國家安全的行為和活動,產生應有的震懾力,彰顯法治威嚴,並重申任何恫嚇和制裁都動搖不了香港的國際經濟地位,嚇不倒中國人民。

中聯辦的聲明就指,常委會肩負著14億中國人民的重托,以高度負責的態度進行立法廣泛聽取香港特區政府、港區人大、政協和省級政協委員、法律界及社會各界的建議,形容立法程序周密規範、科學民主。

中聯辦將堅定支持中央及特區設立的維護國家安全機構,全面履行法定職責,希望並相信香港能夠形成學習、尊重、遵守香港國安法的良好氛圍,尤其加強對青少年學生的普法教育。

聲明特別提到,中央對香港國安法實施過程可能遇到的情況已經作了認真評估和充分準備,任何人不要低估中央維護香港國家安全的決心、香港國安法落地實施後的剛性約束及中央和特區機構嚴正執法的能力。

