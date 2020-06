【有線新聞】

中國人大常委會全票通過《香港特區維護國家安全法》,並已納入基本法附件三,最快周二晚在特區刊憲,隨即生效。

新華社報道,人大常委會上午表決通過了《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》,中國國家主席習近平簽署49號主席令予以公布,自公布之日起施行。

法律共有6章、66條,明確規定了香港特別行政區維護國家安全的職責和機構,並列明分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類罪行和處罰。

