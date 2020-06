【有線新聞】

中國外交部表明,中方會採取必要反制措施,回應美國撤銷香港特殊地位,指「中國不是嚇大」,美國透過制裁阻撓立法的圖謀不會得逞。

對於美國因應港區國安法,決定禁止出口美製國防設備到香港,中國外交部稱嚇不到中央政府。

中國外交部發言人趙立堅:「中國不是嚇大的,美方通過所謂制裁,阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀,絕不會得逞。針對美方有關錯誤行徑,中方將採取必要反制措施,堅定維護自身國家利益。」

趙立堅沒交代有何具體反制措施。他強調中方已經多次就港區國安法立法問題,闡明嚴正立場,指立法純屬中國內政,任何外國無權干涉。

對維護國家主權、安全、發展利益,貫徹一國兩制方針和反對任何外部勢力,干涉香港事務的決心堅定不移。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。