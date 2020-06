【KTSF】

由於疫情反彈,全美最大連鎖戲院AMC周一宣布,押後重開計劃兩個星期。

AMC在全美有600多間戲院原本計劃7月15號重開,現在延遲到7月30號,先重開450間,希望到8月中再全部重開,包括迪斯尼的新片《木蘭》也延後至8月中旬才上映。

