Alameda非裔家庭汽車被噴種族歧視塗鴉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Alameda周末期間,一個非洲裔家庭的汽車遭人破壞,並被噴上種族歧視的塗鴉,事發後附近的鄰居以行動對受害的家庭表示支持。

非洲裔男子Fredrick Alexander和家人已經在Alameda縣Mound街夾Otis Drive住了12年。

受害車主Alexander說:「我是這個街區唯一的黑人鄰居。」

他的太太星期天早晨發現家裡停在房前的汽車遭人破壞,被噴上涉及ALM的字眼,輪胎也被刺破。

Alexander說:「它被噴上ALM,大家都知道這代表所有人的生命寶貴。」

Alexander是退役海軍陸戰隊,他說不明白為什麼會有人針對他們一家寫上這種傷害性的訊息,並認為事件是仇恨犯罪,在當前黑人生命寶貴浪潮下,「所有人生命寶貴」被視為是反對黑人生命寶貴的說法。

鄰居們得知事件後,紛紛對Alexander表示支持,一個開修車廠的鄰居幫忙他去除車上的塗鴉,其他鄰居還將他家前的人行道,用彩色蠟筆畫上表達愛的訊息,讓他非常感動。

Rachel Wellman 鄰居Rachel Wellman說:「很多人前來,向他們家庭表達阿拉米達社區並不認同這種行為,我們到這裡支持他們。」

Alexander有感而發,很感動鄰居們將一件原本傷害人的事,變成展現美好的愛。

Alameda警方則表示,已經對事件展開調查,同時也有另一輛車也被人噴上塗鴉,不過目前尚未鎖定嫌犯,也沒有逮捕任何人。

