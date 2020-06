世衛譚德塞指新型肺炎疫情距結束仍差很遠

【KTSF 江良慧報導】

全球感染新型肺炎確診病例突破1,000萬宗,世衛總幹事譚德塞表示,新型肺炎疫情大流行,距離結束還差很遠,在全球仍在加速爆發,他又呼籲各國放下不同政見,共同對抗病毒。

世衛組織總幹事譚德塞表示,星期二是世衛首次接獲中國報告在武漢發現不明肺炎6個月,其後確定患者是感染新型冠狀病毒,他說,6個月前沒有人會想到這種新病毒會擾亂世界及大家的生活。

全球目前確診病例已超過1,000萬宗,累計死亡人數超50萬,世衛下個星期將派專家小組到中國,調查新型冠狀病毒的起源,當知道病毒的一切,包括如何開始,可以更好對抗疫情。

另外譚德塞表示,雖然多國在抗疫取得一些進展,但大流行實際正加快擴展,所以疫情大流行遠遠未到結束,他又指追蹤病人的接觸者是抗疫的最重要一步,他同時呼籲各國放下分歧,共同努力找尋方法擊退病毒。

譚德塞說:「最壞的還沒有來,很抱歉要這樣說,但現在的環境和情況,我們害怕最壞的會發生,所以我們要共同合作,一起對抗這危險病毒。」

