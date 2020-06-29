世衛譚德塞指新型肺炎疫情距結束仍差很遠

【KTSF 江良慧報導】

全球感染新型肺炎確診病例突破1,000萬宗，世衛總幹事譚德塞表示，新型肺炎疫情大流行，距離結束還差很遠，在全球仍在加速爆發，他又呼籲各國放下不同政見，共同對抗病毒。

世衛組織總幹事譚德塞表示，星期二是世衛首次接獲中國報告在武漢發現不明肺炎6個月，其後確定患者是感染新型冠狀病毒，他說，6個月前沒有人會想到這種新病毒會擾亂世界及大家的生活。

全球目前確診病例已超過1,000萬宗，累計死亡人數超50萬，世衛下個星期將派專家小組到中國，調查新型冠狀病毒的起源，當知道病毒的一切，包括如何開始，可以更好對抗疫情。

另外譚德塞表示，雖然多國在抗疫取得一些進展，但大流行實際正加快擴展，所以疫情大流行遠遠未到結束，他又指追蹤病人的接觸者是抗疫的最重要一步，他同時呼籲各國放下分歧，共同努力找尋方法擊退病毒。

譚德塞說：「最壞的還沒有來，很抱歉要這樣說，但現在的環境和情況，我們害怕最壞的會發生，所以我們要共同合作，一起對抗這危險病毒。」

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