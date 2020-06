灣區華裔社區紀念陳果仁遇害事件（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

George Floyd事件引發全國黑人生命寶貴運動,也讓華裔社區回憶起38年前在底特律被白人打死的陳果仁。

華埠社區領袖少數族裔團體代表,周五聚集在華埠中華總會館前,紀念陳果仁遇害38週年,牧師方小龍(Norman Fong)表示,1983年在華埠,組織為陳果仁爭取正義的遊行,民權律師Jesse Jackson也前來聲援,方小龍說,陳果仁事件讓許多亞裔警覺到,亞裔模範生不能保證美國夢的實現,因為存在歧視。

方小龍說:「很多人要明白,這會以不同的形式在不同人種身上發生,就像George Floyd事件,對所有華裔是一個警鐘,以為生活很棒,少數族裔模範的迷思,此時我們紀念38年前發生的事,就是在這個國家有制度組織的種族主義。」

陳果仁事件發生在1982年6月23日底特律,當時美國反日情緒高漲,由於日本汽車公司的衝擊,底特律的汽車製造業陷入谷底,不少人被解雇,陳果仁被誤認為是日本人,被克萊斯勒汽車解雇的Ronald Ebens及其繼子Michael Nitz用棒球棍打死,兩人後來認罪,法官卻輕判了這起謀殺案,讓許多華裔開始意識到參與民權的重要,前舊金山估值官鄧式美就受到啟發而參政。

鄧式美說:「公義沒有成功,但是陳果仁事件成功在哪裡呢?就是促進一班年輕人參政,包括我在內,也包括很多無數的青年,我這個年代的青年,開始參加社會運動,開始認識到,美國白人主義至上社會對所有少數民族的不公平。」

談到陳果仁,鄧式美數度哽咽。

鄧式美說:「陳果仁被殺後38年,我仍然很生氣 難過,當George Floyd被殺,我同樣難過。」

陳果仁的母親離開底特律之後,曾經來到舊金山華埠平園住過兩年,但還是走不出悲痛,後來回到中國,最後又回到陳果仁成長的底特律,在2002年過世。

