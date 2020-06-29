灣區華裔社區紀念陳果仁遇害事件（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

George Floyd事件引發全國黑人生命寶貴運動，也讓華裔社區回憶起38年前在底特律被白人打死的陳果仁。

華埠社區領袖少數族裔團體代表，周五聚集在華埠中華總會館前，紀念陳果仁遇害38週年，牧師方小龍（Norman Fong）表示，1983年在華埠，組織為陳果仁爭取正義的遊行，民權律師Jesse Jackson也前來聲援，方小龍說，陳果仁事件讓許多亞裔警覺到，亞裔模範生不能保證美國夢的實現，因為存在歧視。

方小龍說：「很多人要明白，這會以不同的形式在不同人種身上發生，就像George Floyd事件，對所有華裔是一個警鐘，以為生活很棒，少數族裔模範的迷思，此時我們紀念38年前發生的事，就是在這個國家有制度組織的種族主義。」

陳果仁事件發生在1982年6月23日底特律，當時美國反日情緒高漲，由於日本汽車公司的衝擊，底特律的汽車製造業陷入谷底，不少人被解雇，陳果仁被誤認為是日本人，被克萊斯勒汽車解雇的Ronald Ebens及其繼子Michael Nitz用棒球棍打死，兩人後來認罪，法官卻輕判了這起謀殺案，讓許多華裔開始意識到參與民權的重要，前舊金山估值官鄧式美就受到啟發而參政。

鄧式美說：「公義沒有成功，但是陳果仁事件成功在哪裡呢？就是促進一班年輕人參政，包括我在內，也包括很多無數的青年，我這個年代的青年，開始參加社會運動，開始認識到，美國白人主義至上社會對所有少數民族的不公平。」

談到陳果仁，鄧式美數度哽咽。

鄧式美說：「陳果仁被殺後38年，我仍然很生氣 難過，當George Floyd被殺，我同樣難過。」

陳果仁的母親離開底特律之後，曾經來到舊金山華埠平園住過兩年，但還是走不出悲痛，後來回到中國，最後又回到陳果仁成長的底特律，在2002年過世。

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