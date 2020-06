美國宣佈對損害港自治中國官員實施簽證限制 （視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

國務卿蓬佩奧宣佈對損害香港高度自治的中國官員實施簽證限制。

蓬佩奧在國務院的聲明中表示,特朗普總統曾經承諾,要懲罰奪走香港自由的中共官員,因此國務院採取行動,會向被認為有責任或合謀破壞香港高度自治,或打壓人權與基本權利的前任及現任中共官員實施簽證限制,有關措施亦可能適用於涉事官員的家屬,聲明無透露哪些人會受影響。

蓬佩奧在聲明指,中國共產黨加大力度破壞香港的高度自治,包括宣布有權監督香港的管治,指控最少一名香港立法會議員行為不當,向香港特區政府施壓,要求拘捕民主派人士,及取消民主派的參選資格,中國又單方面及任意地在香港推行港區國安法,這些行為顯示北京持續違反《中英聯合聲明》中尊重香港高度自治的承諾。

蓬佩奧指,美國要求中國履行在《中英聯合聲明》中的承諾及義務,即是香港享有高度自治、人權與基本自由,包括言論及集會自由會受法律保障,美國會繼續審視有關當局對這些關注的回應。

另外,香港特區政府強烈反對參議院周四通過的《香港自治法》,香港特區政府敦促國會,立即停止干預香港特區內部事務,香港自治法案提及的「制裁」完全不能接受,只會損害港美之間的關係和共同利益。

香港政府又指,根據基本法如何在香港落實一國兩制,完全是中國的內部事務,任何其他國家或國會都無權直接或間接干預,法案對香港事務的評論,許多具有嚴重誤導性毫無事實根據,法案的「制裁」對香港的金融機構不具法律效力,促請美方以負責任的態度行事,避免採取可能會影響金融機構正常運作的舉動。

