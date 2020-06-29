美國宣佈對損害港自治中國官員實施簽證限制 （視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

國務卿蓬佩奧宣佈對損害香港高度自治的中國官員實施簽證限制。

蓬佩奧在國務院的聲明中表示，特朗普總統曾經承諾，要懲罰奪走香港自由的中共官員，因此國務院採取行動，會向被認為有責任或合謀破壞香港高度自治，或打壓人權與基本權利的前任及現任中共官員實施簽證限制，有關措施亦可能適用於涉事官員的家屬，聲明無透露哪些人會受影響。

蓬佩奧在聲明指，中國共產黨加大力度破壞香港的高度自治，包括宣布有權監督香港的管治，指控最少一名香港立法會議員行為不當，向香港特區政府施壓，要求拘捕民主派人士，及取消民主派的參選資格，中國又單方面及任意地在香港推行港區國安法，這些行為顯示北京持續違反《中英聯合聲明》中尊重香港高度自治的承諾。

蓬佩奧指，美國要求中國履行在《中英聯合聲明》中的承諾及義務，即是香港享有高度自治、人權與基本自由，包括言論及集會自由會受法律保障，美國會繼續審視有關當局對這些關注的回應。

另外，香港特區政府強烈反對參議院周四通過的《香港自治法》，香港特區政府敦促國會，立即停止干預香港特區內部事務，香港自治法案提及的「制裁」完全不能接受，只會損害港美之間的關係和共同利益。

香港政府又指，根據基本法如何在香港落實一國兩制，完全是中國的內部事務，任何其他國家或國會都無權直接或間接干預，法案對香港事務的評論，許多具有嚴重誤導性毫無事實根據，法案的「制裁」對香港的金融機構不具法律效力，促請美方以負責任的態度行事，避免採取可能會影響金融機構正常運作的舉動。

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