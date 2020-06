【有線新聞】

全球累積新型肺炎確診個案突破1,000萬宗,美國連續兩日增加4萬多宗確診個案,亦是連續第5日創新高。

全美周六單日再多44,000多人確診,佛羅里達、佐治亞、南卡羅來納及內華達州都創單日新高,有14個州的7天平均新增個案比之前多40%,華盛頓州8個縣暫緩最後階段重啟計劃,得州休斯敦市郊一個城市更要宵禁,遏止疫情。

副總統彭斯因應疫情反彈,取消原定下周在佛羅里達州和亞利桑那州的競選集會,但仍會到訪當地與州長和地方官員會面。

