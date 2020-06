特朗普轉載白人主義口號片段後撤回

【有線新聞】

特朗普總統一度在社交網站轉載支持者高叫白人至上主義口號的片段,其後撤回,事件引來抨擊,白宮指特朗普只是未有為意。

特朗普一度轉載的片段,見到一名駕駛高爾夫球車、支持他的男子,遇上反對示威者,示威者罵他是種族主義者,支持男子說:「白人力量。」反對者回應:「正是這樣,『白人力量』,聽到嗎?」

片段攝於佛羅里達州中部一個退休人士聚居的社區,支持和反對特朗普的人士多次對罵。

特朗普其後在社交網站轉載片段,稱感謝居民,並指激進左翼民主黨毫無作為,秋季時會落敗;腐敗的總統大選對手、民主黨的前副總統拜登會被擊退,帖文3個多小時後撤回。

片段中男子提及的「白人力量」,為白人至上主義人士經常使用的口號,拜登在網上回應指,現時大家處於國家靈魂的爭鬥,特朗普選擇另一方,但拜登指他們的一方將會取勝。

白宮解釋指,特朗普非常喜歡片段中的社區,他未有聽到片段中的相關表述,只是看到許多支持者的表現熱情。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。