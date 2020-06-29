百萬已故人士收到紓困金支票 涉及金額達14億元

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針對較早前有部分民眾反映家中已故親人仍收到政府紓困支票一事，美國政府的監察機構美國問責局（U.S. Government Accountability Office）調查後發現，特朗普政府發放的新冠肺炎疫情紓困金，有超過100萬筆付款是發放給已故人士，涉及的金額高達14億元。

問責局審計長Gene L. Dodaro說：「國稅局稅務單位的財政督察長發覺有140萬筆付款，達14億元的援助金發放給已故人士，我們建議國稅局採取更多措施來追回這些錢，他們也已經著手做了。」

美國問責局是政府的監督機構，並協助國會審計預算，在國會今年3月啟動的2.4萬億元新冠肺炎疫情紓困金當中，截至5月底為止，聯邦政府已發放1.6億筆付款，金額達2,690億元。

美國問責局在其政府計畫報告中批評聯邦政府錯誤付款的數量之高，周五在眾議院舉行的一個新冠病毒疫情聽證會上，Dodaro還透露，就連他的姊妹都收到已故母親的紓困支票，他建議國稅局應採取先發制人的行動，來追回這些錯誤付款。

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