聖荷西多名警員被揭在社媒發表種族歧視言論

【KTSF】

南灣聖荷西多名現任和退休警員,被發現在社交媒體上發表種族歧視的言論,聖荷西市長Sam Liccardo、警察局長和警察工會都強烈譴責。

有些在社交網站Facebook發佈的言論,是嘲諷近來「黑人生命寶貴」運動,聲稱這些示威人士是種族歧視份子和敵人,其中一人甚至說,「黑人生命不寶貴」,而回教徒也成了這些歧視言論的目標,其中有人就建議將回教婦女戴的面巾改裝成為吊頸的套繩,甚至加上一個微笑的表情符號。

市長Sam Liccardo發表聲明表示,要求展開全面調查,必須找出這些帶種族歧視和反回教徒的現任警員,要將他們撤職。

警察局長Eddie Garcia也發表聲明說,沒有能力控制前警員在網上說的話,但是可以表達憤怒,任何受雇警員如果被發現在網上發佈涉及帶種族偏見言論,將會被調查並且處分。

聖荷西警察工會也表示,不容忍這種行為,公會主席Paul Kelly表示,將會採取對應行動,包括取消會員資格。

Santa Clara縣地檢官表示,對所看到的感到反感,任何發表這種歧視言論的人,都不配戴上警察徽章,地檢處將會展開相關調查。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。