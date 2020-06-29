聖荷西多名警員被揭在社媒發表種族歧視言論

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南灣聖荷西多名現任和退休警員，被發現在社交媒體上發表種族歧視的言論，聖荷西市長Sam Liccardo、警察局長和警察工會都強烈譴責。

有些在社交網站Facebook發佈的言論，是嘲諷近來「黑人生命寶貴」運動，聲稱這些示威人士是種族歧視份子和敵人，其中一人甚至說，「黑人生命不寶貴」，而回教徒也成了這些歧視言論的目標，其中有人就建議將回教婦女戴的面巾改裝成為吊頸的套繩，甚至加上一個微笑的表情符號。

市長Sam Liccardo發表聲明表示，要求展開全面調查，必須找出這些帶種族歧視和反回教徒的現任警員，要將他們撤職。

警察局長Eddie Garcia也發表聲明說，沒有能力控制前警員在網上說的話，但是可以表達憤怒，任何受雇警員如果被發現在網上發佈涉及帶種族偏見言論，將會被調查並且處分。

聖荷西警察工會也表示，不容忍這種行為，公會主席Paul Kelly表示，將會採取對應行動，包括取消會員資格。

Santa Clara縣地檢官表示，對所看到的感到反感，任何發表這種歧視言論的人，都不配戴上警察徽章，地檢處將會展開相關調查。

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