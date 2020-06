San Quentin監獄600囚犯染新型肺炎

【KTSF】

北加州Marin縣San Quentin監獄爆發大規模感染,至今超過600名囚犯確診,觸發討論是否應該提前釋放一些服刑期限將至、對社區危險性較低的囚犯。

根據州府的數據顯示,San Quentin監獄總共有615名囚犯確診,其中572人在過去14天檢測呈陽性,令外有89名監獄職員確診,監獄將需要住院治療約25名囚犯送到灣區多間醫院,包括Daly City的Seton醫療中心、Marin縣總醫院,及舊金山St Francis醫院治理。

由於擔心囚犯染疫人數會持續增加,州府官員原本計劃周一將部分囚犯轉移到其他監獄服刑,但後來發現,準備轉移的囚犯當中有兩人確診,擔心會將病毒帶到其他監獄,州府叫停轉移計劃。

有關注囚犯權益的組織與Marin縣的社區人士舉行視像會議,組織要求州府在疫情期間,釋放更多涉及非暴力罪案及輕微罪行的囚犯,他們相信這樣做,能讓監獄的囚犯人數減半,同樣能保持社區安全。

曾經參選舊金山市長的共和黨人Richie Greendberg認同,刑期少於180天而檢測呈陽性的囚犯,應該提早獲釋,但他就擔心這樣做讓一些犯了重罪的人都會獲釋,他亦指,很多囚犯獲釋後在24小時內又再犯事被捕。

不過州府暫時未有決定,有官員相信5月底時,約120名囚犯從南加州Chino監獄轉移到San Quentin這裡,觸發了今次大規模的爆發。

